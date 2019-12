Conceição: "Há coisas positivas para acontecer em 2020"

Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto está otimista para o novo ano, mas ainda quer fechar 2019 com passagens aos quartos de final da Taça de Portugal e à final-four da Taça da Liga.

Na antevisão do jogo desta quinta-feira com o Santa Clara, a contar para os oitavos da Taça, Sérgio Conceição afirmou que está à espera de ver a equipa portista repetir a boa exibição feita na partida anterior diante do Tondela, que os dragões ganharam por 3-0. "Queremos muito dar continuidade ao que fizemos nesse jogo, para que a equipa se sinta mais confiante e seja mais consistente, sabendo que há sempre algo a melhorar", disse o técnico portista.

"A Taça de Portugal é sempre um objetivo do clube. Vamos fazer tudo para ganhar e para passar esta eliminatória. Já jogámos duas vezes com o Santa Clara, que é sempre uma equipa chata de defrontar, passe a expressão. Os jogos da Taça têm sempre uma história diferente", acrescentou, numa conferência de imprensa em que fez um pequeno balanço de 2019 e apontou já ao novo ano.

"Há coisas positivas para acontecer em 2020. Estamos na Taça de Portugal, dependemos de nós para chegar à final four da Taça da Liga e ainda temos a Liga Europa. No campeonato, esperamos que não aconteçam percalços como os que tivemos na primeira jornada [derrota em Barcelos] e os dois empates [na Madeira e no Jamor com o Belenenses SAD]. ", afirmou, insistindo na ideia de que "não haverá reajustes no plantel" na reabertura do mercado de transferências: "Penso que irá continuar da mesma forma. O que tenho dá-me garantias para competir em todas as provas em que estamos inseridos".

Em relação a Danilo, que não defrontou o Tondela devido a um problema físico, Conceição disse que "não está impossibilitado de jogar" contra o Santa Clara, em função da "boa resposta" dada nos treinos dos últimos dias, mas também não garantiu que o médio vá voltar ao onze nas duas partidas que fecharão o ano civil.