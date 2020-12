Conceição: "Houve alguns momentos muito agressivos por parte do adversário"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:47 Facebook

No rescaldo do triunfo deste domingo frente ao Nacional da Madeira, o treinador do F. C. Porto considerou o resultado justo e que a equipa podia ter feito mais golos.

"O resultado foi bom. Saíram jogadores com algumas mazelas [Corona e Otávio], têm entrado forte sobre os nossos jogadores. Foi um jogo agressivo, com alguns momentos muito agressivos por parte do adversário. Entrámos bem, podíamos ter feito mais golos, não houve um lance de perigo do Nacional, que é uma equipa que privilegia a posse. Foi assim que surgiu um dos nossos golos, no nosso momento de pressão, numa vitória boa da nossa parte. Não foi um jogo espetacular, mas foi uma boa vitória", começou por dizer Sérgio Conceição, deixando elogios à ação defensiva da equipa.

"Na missão defensiva toda a gente participa, houve um bom trabalho de toda a gente nesse processo. Contra o Paços de Ferreira permitimos pouco, o único remate com perigo foi na parte final, em que o Castanheira fez golo. Temos vindo a melhorar algumas coisas, somos uma equipa que faz muitos golos, temos de encontrar equilíbrio. Não cometemos erros que num passado recente cometemos", acrescentou.

Na segunda parte, houve alguma agitação no banco dos azuis e brancos, facto que também foi abordado e explicado por Sérgio Conceição: "Era o engenheiro, estava a falar de mais. Não queria que ele falasse tanto. Era o engenheiro Luís Gonçalves, não era para os jogadores", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0) o Nacional, este domingo no Estádio do Dragão, na 10.ª jornada da Liga. Otávio e Corona saíram lesionados do jogo.