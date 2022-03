Conceição: "Houve outra situação muito duvidosa que o VAR não chamou para ir ver"

O treinador do F. C. Porto destacou a boa resposta da equipa azul e branca depois do desaire diante do Lyon, que ditou o adeus dos portistas à Liga Europa.

"Foi um jogo muito competente. Depois de Lyon, passou-se um pouco de tudo com a equipa. Estarmos às 3 horas no avião, depois voltarmos para o hotel e os jogadores irem dormir às 5 horas... Estivemos um dia com os jogadores parados no campo a preparar a estratégia para o jogo e sabíamos a dificuldade do dérbi, sempre aguerrido e com muita paixão. Entrámos com um espírito fantástico, com mais um contratempo em cima do jogo, do Taremi não poder dar o contributo, mas fomos guerreiros", começou por dizer Sérgio Conceição, apontando o dedo a uma decisão da equipa de arbitragem.

"Marcámos, falhámos o penálti, houve outra situação muito duvidosa que o VAR não chamou para ir ver, só chamou para ir ver a situação do Mbemba, penso eu, mas foi um jogo muito competente de um grupo fantástico. Passámos por muito nestes últimos três dias e conseguimos fazer um jogo muito competente, de bom nível, num campo bastante difícil. Baixa de Taremi? Apesar de todos os jogadores saberem o que queremos para o jogo, essa situação muda sempre. Entrámos um pouco diferentes, com uma espécie de losango para não dar referencias ao Boavista. Conseguimos criar e condicionar a organização defensiva do Boavista, pena não termos marcado mais golos", concluiu.

O F. C. Porto venceu (0-1), este domingo, no Estádio do Bessa, o Boavista em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. Fábio Vieira marcou o único golo do jogo. Pepê saiu de maca e Diogo Dalot esteve na bancada a ver o dérbi. Com este resultado, a equipa azul e branca comanda com 73 pontos, mais seis do que o Sporting, campeão em título e segundo classificado, enquanto o Boavista fecha a ronda no 13.º posto, com 27 pontos.