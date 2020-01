Conceição: "Houve passes falhados e alguma desconcentração inexplicável"

JN Hoje às 00:05 Facebook

Em declarações após a vitória do F. C. Porto (2-4) no terreno do Moreirense, Sérgio Conceição falou em "problemas de concentração" nos minutos iniciais e destacou a "resposta interessante" dada pelos jogadores do F. C. Porto.

"Foi fundamental a atitude que tivemos no jogo. Não entrámos bem. Nos primeiros 10, 15 minutos houve alguns passes falhados e alguma desconcentração inexplicável. Depois assumimos o jogo, fomos mais agressivos e mais focados no que tínhamos de fazer", começou por dizer.

"[Na segunda parte] Estivemos muito mais concentrados e focados. Criámos algumas situações para marcar mais um ou outro golo na segunda parte. Vitória merecida", afirmou.

O técnico dos dragões aproveitou ainda para destacar a boa exibição da dupla Mbemba e Diogo Leite.

"Nunca é fácil entrar, jogar e ter rotinas que o jogo nos dá. Eles são exemplares a treinar e hoje deram uma resposta interessante num jogo extremamente difícil", concluiu.