Conceição levou o filho José a "provar a mística" do F. C. Porto e falou sobre "respeito"

Treinador dos dragões recorre às redes sociais e deixa recado após a conquista da Supertaça

Sérgio Conceição publicou, este domingo, no Instagram uma fotografia com o filho mais novo, José, 7 anos, que esteve ontem a acompanhar, muito de perto, as emoções da Supertaça frente ao Tondela, que o F. C. Porto conquistou após uma vitória, por 3-0, diante da formação tondelense.

Na mensagem que acompanha a imagem, o treinador dos dragões falou no "respeito" que todos os seus filhos (Sérgio, Rodrigo, Moisés, Francisco e José) têm ao clube, numa altura em que a saída de Francisco Conceição do F. C. Porto para o Ajax gerou polémica e muitas críticas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)





"Ontem foi o mais novo, o José, a provar a mística do nosso F. C. Porto. Todos os meus filhos cresceram num ambiente de respeito e dedicação a este clube, cada um à sua maneira. Este título é dedicado a vocês, e a todos os PORTISTAS que apenas querem o bem deste nosso grande clube!", lê-se na publicação do técnico.

Recorde-se que Sérgio Conceição igualou o número de conquistas de Artur Jorge ao serviço dos dragões, com oito títulos (três campeonatos, três Supertaças e duas Taças de Portugal).