Conceição: "Marcar cedo ou tarde? O importante é marcar e não sofrer"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, fez, esta quinta-feira, a antevisão do encontro com o Moreirense, na sexta-feira, pelas 21.15 horas, e não se mostrar alarmado com o facto de os dragões não vencerem em Moreira de Cónegos há quatro anos.

"Esperamos um Moreirense que tem feito um campeonato interessante, principalmente em sua casa, uma equipa que fez muito dos pontos que tem a jogar no seu reduto. É verdade que trocou há pouco tempo de treinador, um treinador que já tive a oportunidade de ver quando estava no Covilhã e que tem sempre equipas muito consistentes a nível defensivo para depois espreitar aquilo que é o ataque à baliza adversária", salientou o técnico azul e branco, no lançamento da partida de amanhã.

Sobre Ricardo Soares, Sérgio Conceição anotou, ainda, que no primeiro jogo ao comando dos cónegos, em Paços de Ferreira, "deu para ver é uma equipa que gosta de jogar e assumir o jogo quando tem essa possibilidade". "Cabe à nossa equipa fazer o máximo para contrariar essa dinâmica e tentar ganhar o jogo e fazer os três pontos importantes da nossa caminhada".

O facto do F. C. Porto não ganhar em Moreira de Cónegos há quatro anos, não parece incomodar o treinador portista. "Marcar cedo ou tarde? O importante é marcar e não sofrer. É normal que se olhe para a estatística e para o histórico. Estou mais preocupado não com o histórico mas com a equipa do Moreirense, neste momento. Temos um desafio difícil pela frente, difícil pelo que o Moreirense é capaz de fazer em sua casa. Olhando para as características do relvado, para a forma como o Moreirense joga, olhando para todos os pormenores. Estamos mais preocupados com isso, do que com o histórico", avançou.

As afirmações de Pinto da Costa, que considerou Sérgio Conceição o treinador mais parecido com o mítico José Maria Pedroto, deixaram-no sem palavras. "Vejo com agrado pois sabem a minha admiração não só pelo nosso presidente, mas também pelo senhor Pedroto. É uma honra e uma grande responsabilidade. Não gosto nada disso. O presidente, às vezes, prega-me umas partidas jeitosas. É uma honra e são pessoas que admiro, que tenho como ídolos, pois são duas referências do nosso clube, as maiores talvez, uma no dirigismo que é o presidente e outra a treinar que é o senhor Pedroto. Por isso fico encolhido nesse sentido e nem sei o que hei de dizer. É uma responsabilidade grande", revelou Sérgio Conceição, atirando um "temos de ganhar amanhã", entre risos.

Com Pepe lesionado e Marcano castigado, o técnico dos dragões não se mostrou recetivo a apostar na prata da casa para colmatar as ausências no centro da defesa, tanto mais que tem opções no plantel principal - Diogo Leite e Loum. "Não vou chamar jovens nessa posição, até porque temos o Danilo que pode fazer de central, tem capacidade e inteligência, o Loum também. Tenho garantias na eventualidade de acontecer alguma coisa, de usar mais algum jogador nessa posição", justificou.

O clássico com o Sporting também foi analisado. "A vitória não nos deu almofada nenhuma. Quem vai à nossa frente é que tem almofada, pois tem quatro pontos a mais do que nós. Tivemos um jogo difícil, onde defrontamos um candidato ao título, foram três pontos importantes, mas não passa disso. O jogo com o Sporting não foi dos mais conseguidos que fizemos. Em termos de resultado foi bom, mas ao esmiuçar o jogo e aquilo que a equipa é capaz de fazer e não fez, até foi dos jogos, no contexto de jogos grandes, o menos conseguido", anotou o técnico dos azuis e brancos, apontando algumas falhas da equipa nos momentos em que não tinham bola, como defendiam ou atacavam.

"Cometemos erros que normalmente não comentemos. Importante foi o resultado, em termos exibicionais não acho que tenha sido das melhores exibições ou que esta exibição possa dar um moral extra para fazermos igual ao que fizemos em Alvalade. Há muita coisa diferente, muita coisa a melhorar que tentamos passar aos jogadores e trabalhar", acrescentou.

Com o mercado de inverno aberto, Sérgio Conceição não se mostra preocupado com a maior atividade no Benfica. "Fomos ativos no início da época. Tenho um plantel que me dá garantias, como já disse três ou quatro vezes. Importa é falar daqueles que tenho cá e um ou outro jovem que, como já disse, tem capacidade e qualidade para jogar na equipa principal do F. C. Porto", frisou.

Um desses jovens é Vítor Ferreira, chamado ao plantel principal. "É um jovem que, como outros que vamos acompanhando. Os treinos são à porta fechada, mas muitos jogadores da equipa B, e dos Sub-19 também, são incluídos nas unidades de treino da equipa principal. O Vítor é um jogador que conhecemos bem e que é um dos desses jogadores que pode, a curto prazo, integrar a equipa principal do F. C. Porto", afirmou o treinador.

Sobre o empréstimo de Bruno Costa, o Conceição assinalou: "Foi um jogador que meti na equipa principal a jogar, tem uma enorme qualidade, só que já está há algum tempo na equipa principal e quer ele quer eu achamos que precisa de jogar e ter minutos, de uma nova experiência para vir ao de cima o que acho que ele tem, que é uma imensa qualidade. Aqui não teve tantos minutos, mesmo tendo mais esta época do que nas anteriores, e o F. C. Porto achou melhor ir jogar seis meses, ou neste caso quatro, para o Portimonense, pois poderá fazer-lhe bem".