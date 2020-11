"Merecíamos ter adeptos para aplaudir momentos fantásticos como o terceiro golo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória (3-0) frente ao Marselha, o treinador do F. C. Porto considerou que a equipa fez "um jogo bem conseguido" e deixou elogios a Marega.

Vindo de uma derrota (3-2) frente ao Paços de Ferreira na Liga, o F. C. Porto deu a volta da melhor forma, com uma noite de gala na Liga dos Campeões e Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a exibição e reação da equipa.

"Foi um jogo bem conseguido, permitimos poucas ocasiões ao adversário e criámos algumas. Se o Marselha tivesse concretizado o penálti, o jogo poderia ter sido diferente, mas isso é o futebol. Foi uma boa exibição e os jogadores estão de parabéns", começou por dizer, negando que o triunfo desta terça-feira dê tranquilidade à equipa.

"Não gosto muito de andar ao balanço de um resultado, de uma opinião ou de uma crítica. Acho que a confiança tem de se ver através do trabalho diário, da qualidade dos jogadores, da nossa determinação e dedicação ao trabalho. Acho que é de louvar e realçar alguns jogadores. Estou-me a lembrar do Marega que, em três anos, fez quase 70 golos e não é no campeonato da República Dominicana. Em cada dois jogos da Champions tem um golo. E depois pedimos para trabalhar desta forma em termos defensivos e também o faz. Dou o exemplo deste jogador, mas podia dar de outros. Quando é assim as coisas ficam mais fáceis e ficamos mais próximos de ganhar jogos", acrescentou, sem esquecer os adeptos.

"Temos adeptos de qualidade de Champions, apaixonados, grandiosos na dedicação ao clube, e merecíamos tê-los no Dragão para aplaudir momentos fantásticos como o do terceiro golo. Para quem diz que o F. C. Porto é só jogar bola para a frente, podem meter os olhos naquele lance", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), esta terça-feira no Dragão, o Marselha de André Villas-Boas na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Marega, Sérgio Oliveira e Luis Díaz marcaram os golos.