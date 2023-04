Conceição muda várias peças do onze do F.C. Porto frente ao Famalicão

JN Hoje às 19:49 Facebook

Sérgio Conceição, treinador dos dragões, lança, como é habitual nos jogos da Taça de Portugal, o guarda-redes Cláudio Ramos na baliza, por troca com Diogo Costa. Há também mudanças no meio campo e no ataque.

Na primeira mão das meias finais, frente ao Famalicão, partida que se realiza esta quarta-feira a partir das 20.30 horas no Minho, há várias alterações: Evanilson e Taremi cedem o seu lugar no ataque a Toni Martinez e a Namaso, já Eustáquio substitui Uribe.

Eis o onze dos dragões: Cláudio Ramos; Manafá, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Eustáquio e Pepê; Toni Martinez e Namaso

Por seu lado, o Famalicão alinha com: Luiz Júnior; Penetra, Riccieli, Mihaj e Moura; Colombatto, Zaydou e Ivo Rodrigues; Dobra, Cádiz e Ivan Jaime.