Conceição na entrega da Supertaça: "Estou aqui para dar um abraço à pessoa mais importante"

O treinador Sérgio Conceição esteve presente na cerimónia de entrega da Supertaça ao Museu do F. C. Porto e, em dia de aniversário de Pinto da Costa, realçou a importância do presidente na história do clube.

O técnico azul e branco, em declarações ao Porto Canal, contou que a ideia da entrega do troféu acontecer no dia em que Pinto da Costa completa 83 anos partiu da equipa.

"Abri uma exceção, pois não sou muito destas cerimónias e destes momentos, porque partiu de nós a ideia de dar um dia especial para o presidente e para toda a família portista, no dia do seu aniversário e vir aqui entregar a taça. É algo simbólico, que diz bem da união e da comunhão que existe de ideias, de princípios entre o nosso presidente, a equipa profissional do futebol e os adeptos", salientou.

A presença na entrega da Supertaça, não desvia a atenção do técnico portista do encontro marcado para esta terça-feira, frente ao Vitória de Guimarães (21 horas), na cidade berço.

"Abri esta exceção, no entanto, entramos já em estágio para defrontar um adversário difícil amanhã [terça-feira], mas não queria deixar de entrar aqui e sentir-me pequenino no meio de tanta história e de tão grande personalidade como o nosso presidente. É um orgulho para mim cada vez que piso este museu, principalmente acrescentando troféus. Eu e os capitães representamos a equipa profissional de futebol e todas as pessoas que trabalham connosco e todos os adeptos, que infelizmente nesta época não podem estar presentes. Estou aqui para dar um abraço à pessoa mais importante do F. C. Porto, que é o nosso presidente. O que desejo é que este não seja o último dos troféus que trazemos aqui", acrescentou o treinador dos dragões.

E Sérgio Conceição espera regressar brevemente ao museu. "Temos um título a conquistar em janeiro, na Taça da Liga", apontou, para logo completar: "Mais importante que isso é a resposta que a equipa tem de dar amanhã naquele que é o principal objetivo, que é o campeonato, e amanhã é um jogo importantíssimo, que tem tanto de importante como de difícil".