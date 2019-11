Conceição: "Não acredito que alguém prepare uma equipa para empatar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição confirmou, este sábado, a ausência de Pepe e a disponibilidade de Marega para o jogo do domingo, frente ao Boavista, para a 11.ª jornada da Liga. Relativamente ao adversário, espera uma equipa "difícil" e "competitiva".

"As expectativas são as melhores: fazermos um bom jogo e ganhar. O resultado é o mais importante. Esperamos um jogo difícil num dérbi histórico da cidade do Porto. O Boavista é muito competitivo, tem feito um excelente trabalho com o Lito Vidigal. Vamos fazer o melhor jogo possível para ganhar os três pontos", começou por dizer o treinador, salientando que todos os jogos são especiais e importantes e desvalorizando o pouco tempo de recuperação da equipa depois do jogo para a Liga Europa.

"Os jogos são todos especiais, todos importantes e competitivos, os momentos das equipas são pouco relevantes para o que acontece nos 90 minutos. Cabe-nos criar a história do jogo e vamos tentar que seja positiva e mais fácil do que no ano passado [vitória dos azuis e brancos por 1-0, nos descontos]. Foi sofrida mas importante. É para isso que vamos trabalhar, para conseguirmos o objetivo mais importante que é o campeonato".

Sérgio Conceição confirmou ainda a ausência de Pepe - "uma baixa importante, tal como a de Sérgio Oliveira e Romário" - e o regresso de Marega às opções do onze. Já sobre Uribe, o técnico foi categórico: "Já me falaram de dois ou três jogadores. Isto de representar o F. C. Porto não basta ter contrato, tem de se sentir o clube. O importante não é olhar para aquele ou este e ver se tem mais uma assistência ou um golo, mas sim aquilo que me dão em termos de atitude. Tenho estes princípios. É exatamente isto que penso e que sinto e que lhes transmito".

Sobre a estratégia do Boavista, disse esperar uma "linha de cinco", embora Lito Vidigal possa surpreender. "Temos de estar preparados para essa situação, mas não controlamos a estratégia do adversário. O Boavista é a equipa com menos golos? Isso faz parte do jogo. Não acredito que alguém prepare uma equipa para empatar, por exemplo. Eu também treinei equipas que não lutavam pelo título e dava sempre atenção à parte defensiva, mas não metia em cima da linha de golo para não sofrer golos", concluiu.

O F. C. Porto defronta, este domingo, o Boavista no Estádio do Bessa para a 11.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 21 horas.