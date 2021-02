Conceição: "Não basta ter contrato ou ser bonito para jogar no F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do empate diante do Boavista, o treinador do F. C. Porto deixou críticas à primeira parte da equipa, considerando-a "desastrosa" e uma das "piores" desde que é treinador.

"Foi uma primeira parte desastrosa. Entraram as camisolas mas elas não jogam. É preciso correr, ter dinâmica e depois da perda da bola reagir. Transição ataque-defesa muito má e estávamos avisados para isso. Jogar no F. C. Porto não basta ter contrato, é preciso mais. Não basta ser da formação ou ser bonito nas redes sociais. É a pior primeira parte desde que sou treinador. Não do F. C. Porto mas de sempre", começou por dizer Sérgio Conceição, acrescentando que faltou "uma pontinha de sorte" na segunda metade.

"Ao intervalo corrigimos algumas coisas e fomos a equipa que costumamos ser. Faltou-nos aquela pontinha de sorte. Este foi o quinto jogo em 15 dias, jogamos de três em três dias. Nem temos 72 horas de recuperação e depois há jogadores que foram injustamente tirados deste jogo. Fomos prejudicados nos últimos jogos e neste também. Mas os principais culpados fomos nós. O Boavista fez uma partida competente, se jogar sempre com esta agressividade vai continuar na Liga", vincou o técnico, sublinhando ainda que "falhou".

"Não podemos fazer o que fizemos na primeira parte. Falhei como treinador. O Boavista jogou com uma linha de cinco contra o Sporting e alterou ao intervalo. É usual os adversários alterarem a estrutura contra nós. Cabe-me encontrar soluções para isso. Tentei com o Fábio que é um jogador que define bem com bola e tentei dar largura com o João Mário e com o Manafá e ter gente por dentro como o Taremi e o Corona. Dentro disto, há uma dinâmica que foi trabalhada, pensada e pedida aos jogadores. Não tomei as melhores opções, estou aqui para dar a cara e assumir isso. Francisco Conceição mexeu com o jogo? Era função dele. Entrar e fazer isso", concluiu.

F. C. Porto e Boavista empataram (2-2), este sábado no Estádio do Dragão, na 19.ª jornada da Liga. Os azuis e brancos estiveram a perder por 2-0 e Sérgio Oliveira falhou uma grande penalidade. Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, estreou-se pela equipa principal dos dragões.