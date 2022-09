Conceição não dá conferência de imprensa antes do Estoril-F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 21:35 Facebook

Técnico portista fica em silêncio e não faz a antevisão do jogo de sábado.

Ao contrário do que é habitual, Sérgio Conceição não vai dar a conferência de imprensa prévia ao jogo com o Estoril. A decisão foi, ao que tudo indica, motivada pelo ataque de que foi alvo o carro em que seguiam a mulher e dois filhos do treinador do F. C. Porto, após o jogo de terça-feira com o Brugge. O técnico portista ficou triste com o sucedido e não pretende falar sobre o assunto em público.

Na nota publicada no site oficial dos dragões em que normalmente é divulgado o boletim clínico, o horário do treino do dia seguinte e, no caso de ser a véspera de um jogo, a hora em que Conceição faz a antevisão da partida, não surge desta vez qualquer menção à conferência de imprensa.

No treino desta quinta-feira, o técnico portista só não contou com Otávio, que fez tratamento à lesão de que parecia ter recuperado antes do jogo com os belgas, mas da qual se ressentiu, a ponto de estar indisponível para a deslocação ao Estoril e de não ter sido chamado para os jogos de Portugal com a República Checa (dia 24) e Espanha (dia 27), a contar para a Liga das Nações.

No anúncio da convocatória, Fernando Santos revelou que o médio ficou de fora por estar lesionado. Segundo Sérgio Conceição, Otávio foi dado como apto pelo departamento médico portista para defrontar o Brugge, mas não esteve a 100% no jogo e foi substituído na segunda parte.