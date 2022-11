Conceição: "Não estive neste dérbi, estarei noutros"

Nuno A. Amaral Ontem às 23:54 Facebook

Treinador portista não esteve no banco no jogo com o Boavista, mas diz que viu uma vitória "justíssima" do F. C. Porto.

Apesar de castigado, Sérgio Conceição foi à sala de Imprensa do Estádio do Bessa no final do dérbi da Invicta e não escondeu o contentamento pelo resultado obtido pelo F. C. Porto, que ganhou por 4-1.

"Foi uma vitória justíssima da minha equipa. Entrámos muito bem no jogo e podíamos ter definido melhor no último terço nos primeiros 15 minutos, mas fizemos um jogo muito consistente. Lá de cima, vê-se sempre mais defeitos. Andamos à procura da perfeição, mas tenho de dizer que os meus jogadores estão de parabéns e têm tido uma evolução fantástica", afirmou o técnico dos dragões.

"Temos de continuar no nosso caminho. Estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões, vamos agora preparar-nos para a Taça da Liga e no campeonato o desafio é corrigir o que não fizemos bem até aqui", acrescentou.

Sobre o castigo que o impediu de estar no banco, motivado pela expulsão no jogo da Taça de Portugal com o Mafra, Conceição foi evasivo: "Injustiçado? Eu gosto destes ambientes, da forma como se vive o futebol nestes jogos. Não estive neste dérbi, estarei noutros".

Questionado sobre o facto de ter deixado David Carmo na bancada, o técnico respondeu: "Foi uma questão de opção". Em relação ao regresso de Pepe, ficou satisfeito: "Está muito bem e eu já tinha dito na antevisão que ele estava pronto a dar o contributo à equipa. Achei melhor não entrar de início, por uma questão de ritmo competitivo e porque a dupla Fábio Cardoso/Marcano tem estado muito segura. O Pepe é um dos chamados pesos pesados do nosso balneário e um dos melhores jogadores, se não mesmo o melhor, que conheci".