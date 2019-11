Conceição: "Não há Sérgio, António ou Joaquim. Há o F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória frente ao Desportivo das Aves, Sérgio Conceição considerou que o mais importante "é o resultado" e lembrou que "não há jogos fáceis".

"O mais importante é sempre o resultado. Das boas exibições as pessoas não se lembram. O que fica para a história é o resultado. É claro que queremos sempre uma dinâmica positiva, criar oportunidades, mas nos últimos três jogos quantas criámos? Se calhar umas 20. Hoje em dia não há jogos fáceis. Lembro-me de ver muitos jogos do F. C. Porto, nos últimos anos, em que a equipa criava uma ou duas ocasiões por jogo. É melhor ser um rolo compressor, mas também temos de dar mérito ao adversário. Por vezes complicámos o que era fácil, mas fizemos um golo e podíamos ampliar", começou por dizer, salientando que os atletas têm de estar preparados para a exigência dos atletas.

"Deixo uma palavra para os adeptos que foram sempre o 12º jogador, desde que eu cá estou. Estamos em todas as frentes, estamos na luta e vamos dar uma boa resposta. Os jogadores têm de estar preparados para a pressão e a exigência. Haverá dias em que as coisas não saem como queremos. Nessa altura precisamos de estar juntos, porque juntos somos muito fortes. As pessoas têm de entender isso. Aqui não há Sérgio Conceição, António, Manuel ou Joaquim, há o F. C. Porto. Demos sempre uma boa resposta à altura do F. C. Porto, tanto no campeonato, como na Champions, e este ano vamos fazer isso também", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, o Desportivo das Aves no Estádio do Dragão na 10.ª jornada da Liga. Marcano, na sequência de um cruzamento de Otávio, marcou o único golo num encontro em que os adeptos da casa homenagearam Fernando Gomes, histórica lenda portista.