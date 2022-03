Conceição: "Não perdemos hoje a eliminatória, perdemo-la no Dragão"

JN Ontem às 23:27 Facebook

O treinador do F. C. Porto lamentou o afastamento das competições europeias, esta quinta-feira, às mãos do Lyon, após o empate a uma bola, mas elogiou os jogadores.

"Achei que quem entrou de início neste jogo me dava totais garantias para ganhar. Tivemos 11 dias com quatro jogos, os jogadores com mais minutos iniciaram o jogo no Dragão e estiveram muito abaixo. Com menos utilizados, fizemos hoje [quinta-feira] um jogo competente, na parte final podíamos levar o jogo para prolongamento, que era o que era merecido. Quero dar os parabéns aos jogadores. A equipa em si, alguns mais e outros menos identificados com o processo, jogou de maneira ligeiramente diferente, mas com entrega enorme. Não perdemos hoje [quinta-feira] a eliminatória, perdemo-la no Dragão", começou por analisar Sérgio Conceição.

E prosseguoiu sobre o adversário: "Todas as equipas que estão na Liga Europa estavam à mercê do F. C. Porto, que está habituado à Liga dos Campeões. Duas vezes nos quartos de final e outra nos 'oitavos' da Champions. É o nosso lugar".

Fora das competições europeias, o treinador dos azuis e brancos quer concentrar-se agora nas provas nacionais. "Temos de pensar já no jogo com o Boavista, no domingo, que nos permitirá no mínimo manter a distância para o segundo classificado, e na luta pelo campeonato, o principal objetivo", realçou.

E sobre o jogo do Bessa, Sérgio Conceição não considera que a responsabilidade não seja maior, "porque é, desde o início, a de ganhar todas as competições". "Continuamos com a responsabilidade grande de ganhar campeonato e Taça. Falei agora com o grupo de trabalho, dei-lhes os parabéns. Não sou muito de elogios, os jogadores têm de trabalhar, ser dedicados, ambiciosos e determinados, que foi o que fomos hoje [quinta-feira]. Estavam tristes e desiludidos com a eliminação. Tínhamos a convicção de que poderíamos levar a eliminatória a prolongamento e ganhá-la. Não foi possível, é normal que estejam desiludidos. É a partir dessa frustração que vamos ganhar no Bessa", finalizou.