Conceição: "Ninguém quer ver repetido o que se passou no Dragão"

Técnico portista espera um jogo sem incidentes na visita a Alvalade para a Taça de Portugal.

Menos de três semanas depois, o F. C. Porto volta a defrontar o Sporting, na primeira mão da meia-final da Taça, e Sérgio Conceição afirma que o jogo deve ser marcado pelo que se passar em campo e não por problemas do género dos que aconteceram após o recente duelo para o campeonato.

"Ninguém quer ver repetido o que se passou no Dragão. Se alertei a minha equipa para isso? Tenho um grupo de trabalho experiente, apesar de jovem, e habituado a estes palcos. Não é preciso estar com grandes alertas. Temos pouco tempo para preparar o que se vai passar dentro das quatro linhas", referiu o treinador dos dragões, na antevisão da partida.

"O nosso objetivo na Taça de Portugal é chegar à final e ganhá-la. Primeiro temos de ultrapassar o Sporting, uma equipa forte, bem trabalhada, que é a atual campeã nacional e que está na Liga dos Campeões. Num contexto de muitos jogos, com dificuldades na preparação, vamos tentar obter o melhor resultado nesta primeira mão", acrescentou.

Ainda na ressaca do empate em casa com o Gil Vicente, que manteve o F. C. Porto com seis pontos de avanço sobre os leões no campeonato, Conceição quis esclarecer a afirmação de que a expulsão de um jogador da equipa de Barcelos logo aos dois minutos foi o pior que podia ter acontecido aos portistas.

"Jogar com mais um jogador é melhor, sem dúvida, mas neste jogo não se tornou fácil por determinadas situações que aconteceram. Levei um amarelo no final por ter perguntado ao árbitro como tinha sido possível dar oito minutos de descontos. Depois do nosso golo, dos 70 aos 82 minutos, jogou-se um minuto e meio. O tempo útil de jogo é uma vergonha", disparou o técnico azul e branco.

Sobre as críticas que ouviu depois do jogo com os gilistas, Conceição não se mostrou nada satisfeito: "Temos quatro empates no campeonato, não devíamos ter nenhum. Não passámos aos oitavos de final da Liga dos Campeões naquele grupo, temos de melhorar. Devíamos ganhar a Champions. Que mensagem passei aos jogadores depois do último jogo? Foi uma mensagem forte, que eles perceberam, mas não a vou revelar aqui".