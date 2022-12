Conceição: "O árbitro não explicou o amarelo... gritou"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, admitiu que o duelo com o Gil Vicente, que valeu o apuramento dos dragões para a final four da Taça da Liga, foi "estranho" e admitiu que a equipa devia ter feito uma exibição "mais sólida". Já o técnico dos gilistas, Daniel Sousa, admitiu que se tratou de um "bom teste" para uma equipa que quer recuperar o tempo perdido no campeonato.

"Foi um jogo estranho, estranho. Más decisões, muito tempo perdido no VAR, nas lesões e o jogo esteve muitos minutos parado. A nossa forma de tentar condicionar o adversário não resultou como pensávamos, mas a segunda parte foi melhor do que a primeira. Criámos mais ocasiões, mesmo antes da expulsão do Danilo, mas devíamos ter feito uma exibição mais sólida", resumiu Sérgio Conceição.

"Tivemos azar com as lesões do Evanilson e do Pepê, que entraram e tiveram de sair. Há jogos assim, ganhámos e estamos na final four, que era o que queríamos. Vamos preparar o jogo com o Arouca, do campeonato", acrescentou o técnico, antes de abordar o lance em que viu o cartão amarelo.

"O árbitro não explicou o amarelo... gritou. Depois, lá disse que foi por eu não ter a braçadeira. Acho que nunca vi tal coisa, podia ter avisado. Se tiver de pagar a multa, pago a multa", referiu, sem querer abordar, para já, o duelo com o Académico de Viseu das meias-finais da Taça da Liga. "Agora, o importante é o Arouca", disse.

Por seu lado, Daniel Sousa lamentou o golo sofrido no Dragão logo aos três minutos: "Não era o resultado que queríamos, mas foi um bom teste para nós. A equipa mostrou uma grande atitude, mas sofremos um golo cedo. Depois, fomos à procura do empate, mas ficámos condicionados com os amarelos e deveríamos ter salvaguardado a situação do Danilo [que acabou expulso]. Este jogo serve de motivação para o nosso grande objetivo, que é o campeonato".