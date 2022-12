Conceição: "o senhor Pedroto é a minha referência mas o importante são os três pontos"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, fez a antevisão do duelo desta quarta-feira com o Arouca, que lhe pode permitir igualar o recorde de triunfos no clube, que pertence a José Maria Pedroto. Apesar de realçar, como sempre, que não dá grande importância às estatísticas, o técnico admitiu que vai ficar satisfeito com a marca.

Ao serviço dos dragões desde 2017/18, Conceição foi questionado se, no início da aventura, imaginava ser possível atingir os 215 triunfos, recorde que o antigo "mestre" estabeleceu e que perdura até hoje como máximo no clube azul e branco.

"Se, em 2017, estivesse a imaginar que ia conseguir certos números, provavelmente não os atingiria. Esquecia-me do trabalho diário, do momento... temos objetivos, sonhamos com situações, mas o foco é o trabalho diário, para conseguirmos títulos. Sem hipocrisia: o senhor Pedroto é a minha referência, deste clube e do país. Foi um visionário, que esteve muito à frente dos outros. Fico contente com os números, claro que fico, mas não é o mais importante: os adeptos não querem saber disso, querem é ganhar o jogo. Tenho um grande respeito pelo senhor Pedroto, a minha grande referência. Um triunfo coincide com o recorde de vitórias, mas o mais importante são os três pontos", afirmou Sérgio Conceição.

O duelo com o Arouca marca o regresso do campeonato, após a paragem por causa do Campeonato do Mundo, e já está garantida a presença de mais de 47 mil espectadores no Dragão, para um encontro com início tardio e que acontece em dia de aniversário de Pinto da Costa. "Vocês sabem que eu não sou dado a festas, sinceramente. Importante é contar com a presença deles, a paixão que têm pelo clube e a presença nesta fase do ano, às 21.15 horas ter o estádio cheio, é verdadeiramente espetacular. Temos de agradecer a apoio e a união", comentou.

Destacando que o Arouca é, juntamente com o F. C. Porto, a única equipa ainda em todas as provas nacionais, Conceição não espera qualquer tipo de facilidades. "É uma equipa que está num bom momento, talvez o melhor período do Armando [Evangelista] no Arouca. Joga bem, liga bem o seu futebol, dois jogadores no meio-campo com qualidade técnico e avançados rápidos. Temos de estar atentos, olhar para o que somos e o nosso principal objetivo, que é ir atrás do primeiro lugar e fazer tudo para ganhar o jogo", referiu, voltando a reconhecer que os oito pontos de desvantagem em relação ao Benfica deixam pouca margem de manobra aos dragões e encontrando pouco consolo no adeus das águias à Taça da Liga.

"Não procuramos estímulos nos adversários, mas no nosso trabalho diário. Faltam muitos pontos para disputar, há muito campeonato pela frente, mas a margem de erro é menor em relação ao rival e temos de correr atrás do prejuízo. Muito focados e concentrados no que é pedido neste clube", referiu, antes de se referir ao mercado de transferências de inverno com uma certeza. Reforços só de qualidade indiscutível.

"Estou muito satisfeito com os jogadores que tenho e as nossas metas são muito curtas: o próximo jogo, que é amanhã. Sobre o mercado não comento. Já manifestei o que penso sobre o mercado de inverno e o que significa para as equipas que não têm o dinheiro dos tubarões. Sinceramente, pela experiência no F. C. Porto, se tivermos de inserir um jogador, tem de ser alguém que venha acrescentar, ou se houver alguma lesão. Se não, não vale a pena: neste contexto, com esta exigência, ir buscar alguém que não deixe dúvidas... não temos essa capacidade. Quando começa a sentir o F. C. Porto e fica preparado para a nossa exigência já está a acabar o campeonato. Não sei se dei a entender alguma coisa ou não. Já tivemos experiências no passado que não correram tão bem", assumiu.

Conceição adiantou que não conta com nenhum dos lesionados do plantel - Meixedo, Pepe, Zaidu, Eustaquio e Evanilson - para o jogo com o Arouca e assumiu que Diogo Costa vai voltar à baliza dos dragões, depois de Cláudio Ramos ter brilhado na Taça da Liga.