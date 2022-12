Conceição: "Para quebrar qualquer dúvida sobre quem é a melhor equipa em Portugal"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, recorreu, este sábado, às redes sociais para fazer um pequeno balanço de 2022 e deixar os desejos para o Ano Novo, reiterando que os três títulos conquistados provam quem foi o melhor clube em Portugal.

"O meu quinto ano como treinador do F. C. Porto, que coincidiu com a nossa nona DOBRADINHA. Ainda ganhámos a Supertaça para quebrar qualquer dúvida sobre quem é a melhor equipa em Portugal. Foi um ano de aprendizagem e desafio, de trabalhar sempre no limite. Ganhámos muito, errámos também, mantendo sempre a convicção de que chegaríamos, e que chegaremos, onde queremos", escreveu o técnico, no Instagram.

"Quero agradecer à minha família por todo o apoio, por partilhar da minha crença de que o sacrifico vale a pena. Desejo a todos um 2023 com muita saúde, sucesso, amor e paz!", foram os desejos manifestados por Conceição.

PUB