Conceição: "Parabéns ao Santa Clara, que foi melhor do que nós em certos capítulos"

O treinador do F. C. Porto atribuiu mérito ao Santa Clara, na derrota do F. C. Porto, nos Açores, por 3-1, na segunda jornada da Taça da Liga, que afastou automaticamente os dragões da Final Four.

"Há sempre mérito de quem ganha e demérito de quem não faz mais para ganhar o jogo. Nós entrámos bem na partida, a controlar. Uma falta sobre o 'Mar' [Marchesín] e sofremos o golo depois de uma segunda bola, entretanto já tínhamos criado uma situação. Fomos ineficazes naquilo que foram algumas situações para fazermos mais do que um golo para não perder este jogo. Mas, ao mesmo tempo, temos de dar mérito ao adversário. Os jogadores do Santa Clara quando se viram a ganhar tiveram uma boa agressividade no jogo, sempre muito focados no que tinham de fazer nas suas tarefas. Nós não estivemos tão bem nesse capítulo e o responsável sou seu como treinador. Foi um dia em que em momentos-chave do jogo o adversário aproveitou e nós tivemos as nossas ocasiões mais do que suficientes para darmos a volta ao jogo para que o resultado fosse outro", começou por analisar Sérgio Conceição.

E prosseguiu: "No que é hoje o futebol, essa concentração competitiva, esse foco, essa forma de estar alerta em todos os momentos do jogo e não cometer erros individuais como cometemos é fundamental. Parabéns ao Santa Clara que foi melhor do que nós em certos capítulos que são fundamentais para se ganhar um jogo de futebol".

O técnico portista falou sobre a revolução no "onze". "Mudei dez jogadores, porque o grupo me dá essa garantia, percebendo que as rotinas e automatismos destes jogadores que entraram não estavam bem oleadas como aqueles que costumam jogar mais minutos, mas isso é evidente. Eles têm qualidade", salientou Conceição.

Na antevisão o treinador dos azuis e brancos disse que gostaria de dar o título da Taça da Liga ao presidente Pinto da Costa, um desejo que fica adiado. "Gostava de dar ao presidente e ao clube. É a primeira vez que não chego à Final Four e aqui temos de dar mérito ao Santa Clara, que fez um bom jogo dentro do que é essencial para se ganhar jogos", finalizou.