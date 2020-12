Conceição: "Parece que condicionar os árbitros é moda em treinadores espanhóis"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:09 Facebook

Técnico do F. C. Porto responde ao homólogo do Tondela, Paco Ayestarán, que acusou o banco portista de querer "arbitrar o jogo" da semana passada

Na antevisão ao jogo deste domingo, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, Sérgio Conceição foi confrontado com as declarações da véspera do técnico do Tondela, Paco Ayestarán, segundo o qual o banco do F. C. Porto "quis arbitrar" o jogo do campeonato entre as duas equipas, na semana passada.

Eis a resposta do treinador dos dragões: "Se tivesse dito alguma coisa logo depois do jogo, ainda podia fazer algum sentido, se fosse verdade. Agora assim... Penso que foi uma forma grosseira de condicionar o árbitro deste jogo. Mas parece que isto é moda em treinadores espanhóis. Aconteceu-nos há pouco tempo com um catalão, agora com um basco". Conceição referia-se, para além de Ayestarán, a Pep Guardiola, com quem também existiu alguma tensão nos jogos da Champions entre F. C. Porto e Manchester City.

Sobre a partida da Taça, o técnico portista alertou para o facto de ser "um jogo a eliminar", que tem de ser encarado como uma final. "Estamos num ciclo de jogos decisivos e temos de os ganhar para ir às finais das competições. É assim neste da Taça de Portugal e também será assim no próximo, da Taça da Liga [com o Paços de Ferreira]", referiu, relativizando a importância de F. C. Porto e Tondela se terem defrontado há poucos dias.

"Cada jogo tem a sua história. Em relação ao anterior, temos de ter a mesma dinâmica no processo ofensivo, pois entramos facilmente na área do Tondela e podíamos ter marcado oito ou nove golos. A nível defensivo, temos de ser mais eficazes na transição ataque-defesa. Sofremos três golos e há aspetos a melhorar. Estamos atentos. No processo defensivo, é verdade que temos sido mais competentes na Europa", referiu, em alusão aos poucos golos sofridos na Liga dos Campeões.

Numa conferência de imprensa em que disse ter como grande desejo para o Natal a melhoria das condições de "saúde" das pessoas e o fim da "terrível pandemia", Sérgio Conceição também comentou a renovação de contrato do médio Sérgio Oliveira, oficializada este sábado pelo F. C. Porto: "Estou satisfeito. É um jogador importante, que fez quase todo o percurso no clube. Só tem de dar continuidade ao que tem feito".