Conceição: "Podemos ter problemas se não estivermos no nosso máximo"

O avançado iraniano é a grande dúvida para a deslocação deste domingo (20.30 horas) do F. C. Porto ao terreno do Rio Ave, um adversário que "subiu com todo o mérito" e que pode causar problemas se os dragões não estiverem "no máximo". Sérgio Conceição admitiu que ainda é possível que Taremi recupere a tempo do duelo de Vila do Conde e comentou o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"É uma equipa que vem da Liga 2 e que subiu com todo o mérito. Manteve praticamente o mesmo grupo, reforçado com bons valores, e vem de um resultado positivo num campo difícil, no Estoril. Resta saber se vai apresentar uma dinâmica ligeiramente diferente em relação aos três primeiros jogos, sabendo que é uma equipa rápida na frente, com jogadores de qualidade no meio-campo", afirmou o treinador dos azuis e brancos, que avisou o plantel para não cometer os mesmos erros de Vizela.

"Começamos a semana de trabalho por aí mesmo. Disse [aos jogadores] que poderíamos ter problemas, tal como em Vizela, se não estivermos no nosso máximo. O jogo vai depender do que fizermos no mesmo e vamos tentar procurar a vitória e os três pontos", acrescentou Sérgio Conceição, revelando que Marko Grujic falha o duelo de Vila do Conde, por lesão, mas que ainda há uma esperança por Taremi.

"Quando foi substituído no último jogo [por Galeno, frente ao Sporting], quem entrou deu uma excelente resposta. Estamos habituados a começar com 11 de qualidade e ter mais alguns no banco. Queremos contar com todos, mas não podemos contar com Marko, e o Mehdi está em dúvida. Temos treino amanhã de manhã, mas estou confiante que esteja disponível a nível físico", garantiu, mesmo estando preparado para uma alternativa.

"Temos vários jogadores que podem ocupar os três lugares da frente, estou a incluir a posição 10. Temos várias soluções, que foram trabalhadas durante a semana, com algumas nuances, percebendo que podemos não ter o Mehdi no jogo. Poderá jogar o Galeno, o André Franco, o Pepê, o Danny...", explicou o treinador, antes de comentar o facto de Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge serem os adversários do F. C. Porto na Champions.

"A Liga dos Campeões é o que é, temos de defrontar equipas dos melhores países. Neste caso são de Espanha, Alemanha e Bélgica, dois deles dos campeonatos mais fortes da Europa. São todas equipas de qualidade e vamos pensar nisso depois de Barcelos", garantiu.

Lembrando, como sempre, que o mercado de transferências fica à porta do centro de treinos do Olival, Conceição não deixou de abordar a última semana em que é possível negociar jogadores. "Todos os treinadores querem manter os melhores jogadores e receber os melhores reforços, mas isso é a vida", disse.

Questionado sobre as revelações que já vieram a público sobre o novo livro do antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que refere uma conversa particular com Pinto da Costa, Conceição admitiu que os gostos literários são outros: "Ontem fui dormir cedo não vi nada. Adoro ler, é um dos meus hobbies, mas a minha leitura é mais virada para outros autores e assuntos. Nem sabia disso, não tenho de comentar", finalizou o treinador.