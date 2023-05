Conceição procura acelerar de novo até aos 85

A reta final do campeonato promete emoções fortes e no Dragão o objetivo é simples: vencer Famalicão, fora, e V. Guimarães, em casa, e esperar por dois deslizes do Benfica para fazer a festa do bicampeonato, com a certeza que esses dois triunfos permitem a Sérgio Conceição voltar a atingir os 85 pontos. Se tal suceder, será o terceiro melhor registo desde que o técnico chegou à Invicta, em igualdade com 2018/19, época em que os azuis e brancos perderam o título para o Benfica.

A primeira temporada de Conceição no F. C. Porto valeu 88 pontos e o troféu de campeão, sendo que, no ano seguinte, os portistas atingiram a tal marca dos 85 pontos, mas ficaram a dois do Benfica treinado por Bruno Lage, naquele que foi o último título das águias no campeonato.

A época de 2019/20 ficou marcada pela interrupção do campeonato, devido à pandemia de covid-19, com a retoma a ditar, depois, mais uma festa pintada a azul e branco e que se fez com 82 pontos.