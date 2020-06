Conceição promove três alterações para a visita a Paços de Ferreira

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:14 Facebook

Manafa, Danilo e Uribe estão de regresso ao onze do F. C. Porto e são as grandes novidades para o jogo da 29.ª jornada, frente ao Paços de Ferreira. Os dragões podem aproveitar a derrota do Benfica na Madeira, com o Marítimo, para aumentarem ainda mais a distância na liderança da Liga.

Onze do Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro; Jorge Silva, Maracás, Marcelo e Oleg; Luiz Carlos, Pedrinho e Eustáquio; João Amaral, Douglas Tanque e Hélder Ferreira



Onze do F. C. Porto: Marchesín; Manafa, Mbemba, Pepe e Alex Telles; Danilo, Uribe e Corona; Luis Díaz, Soares e Marega



A arbitragem deste jogo vai estar entregue a Luís Godinho, que vai contar com Rui Teixeira e Valter Rufo como auxiliares e Tiago Martins no VAR.