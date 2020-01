Conceição: "Qual é o clube que quer ganhar que não necessite de toda a gente unida?"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:02 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Gil Vicente, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição destacou o "contexto" do jogo desta terça-feira e considerou o resultado justo, sublinhando que a equipa acusou alguma ansiedade na primeira parte.

Depois da derrota frente ao Braga, que custou a final da Taça da Liga, o F. C. Porto regressou aos triunfos esta terça-feira, frente ao Gil Vicente. No final do jogo, Sérgio Conceição destacou o contexto difícil do jogo, ressalvando que os jogadores são "humanos".

"Não podemos esquecer o contexto deste jogo, tudo o que aconteceu há três dias. Perdemos a Taça da Liga no último segundo. As expectativas eram grandes para oferecer este título que nos falta num Museu tão rico e cheio. Notou-se na primeira parte. Se tivéssemos tido a tranquilidade como tivemos na segunda, podíamos ter feito dois ou três golos. Mas é compreensível, os jogadores são humanos, querem muito ganhar, sentem frustração e desilusão de uma derrota numa final que queriam muito ganhar", começou por dizer, destacando a justiça do resultado.

"Tudo o que façamos em termos motivacionais por vezes não é suficiente. Não é fácil. Notou-se, alguns passes falhados que normalmente não falhamos, situações à frente do guarda-redes... Sofremos golo talvez no único remate do Gil, que estava bem organizado. Nós reagimos e fizemos o empate ainda antes do intervalo. Na segunda a equipa esteve bem mais sólida e tranquila e conseguimos naturalmente fazer o golo da vitória. Penso que o resultado é justo. Não há qualquer tipo de dúvida".

Depois da derrota na final da Taça da Liga, Sérgio Conceição afirmou que havia falta de união no clube azul e branco e colocou o lugar à disposição. Sobre as mesmas declarações, o técnico preferiu não comentar.

"No momento certo falarei disso. Qual é o clube que quer ganhar que não necessite de toda a gente a remar para o mesmo sítio e unida? Faz parte destas instituições que vivem de títulos. O mais importante é que ganhámos e demos, depois de uma derrota difícil para nós, uma resposta importante de missão cumprida. Agora é pensar já no próximo jogo e dar tudo para ganhar este campeonato", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), esta terça-feira, o Gil Vicente no Estádio do Dragão, na 18.ª jornada da Liga. Sandro Lima, em cima do intervalo, inaugurou o marcador. Marcano fez o empate logo de seguida e, já na segunda parte, Sérgio Oliveira selou o resultado e deu o triunfo aos azuis e brancos. João Afonso foi expulso.