Conceição: "Quando se está em alta, é fácil cair em cantigas"

Treinador do F. C. Porto alerta para a necessidade de os dragões evitarem distrações na fase decisiva da época. Jogo com o Portimonense é "para vencer", sem pensar no Sporting-Benfica.

Sérgio Conceição define o jogo deste sábado com o Portimonense como mais uma "final" e quer que a equipa portista se mantenha concentrada no que tem de fazer para chegar ao título. "Quando se está num bom momento, em alta, é mais fácil haver distrações ou cair em cantigas. Pode ser perigoso. Ganhámos os últimos quatro jogos, sem sofrer golos, mas isso já passou. O importante é continuar com esse registo. Este é o momento em que estou alerta e desconfiado", disse, acrescentando que o campeonato será "uma luta até ao fim".

Com seis pontos de avanço sobre o Sporting, o treinador dos dragões afirmou que "todas as jornadas são decisivas" e preferiu passar ao lado do dérbi lisboeta de domingo, que pode deixar o F. C. Porto ainda mais isolado na liderança, caso consiga derrotar o Portimonense. Sobre o facto de Rúben Amorim se ter mostrado convicto de que os leões vão "ganhar os jogos todos", Conceição preferiu ser cauteloso: "Nós temos a convicção de que vamos trabalhar de forma muito comprometida para vencer o próximo jogo".