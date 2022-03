Conceição quer "ganhar" e só depois "jogar bem"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:11 Facebook

Treinador dos dragões salienta a importância de ir vencendo os jogos para manter a equipa nas três frentes em que está a competir

Na antevisão do jogo deste domingo em Paços de Ferreira, Sérgio Conceição afirmou que o F. C. Porto ficou "menos forte" após o mercado de janeiro, com a saída de "três jogadores importantes" (Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Corona), mas não afastou a intenção de ganhar todos os troféus que está a disputar. "Nunca me ouviram dizer que não íamos lutar ou que íamos entrar para qualquer jogo sem ser para vencer", afirmou.

"Temos de gerir o plantel de forma criativa, em função do desgaste, que é normal, neste ou naquele jogador. Claro que gostava de ter semanas limpas para preparar os jogos, mas isso não é possível num clube grande que está em três frentes. O importante é jogar bem e ganhar. Corrijo, importante é ganhar e só depois jogar bem", acrescentou.

Sobre a partida na Mata Real, Conceição definiu-a como uma "batalha difícil", num campo "historicamente complicado", e desvalorizou o facto de ter sido precisamente em Paços que o F. C. Porto perdeu pela última vez no campeonato, na sexta jornada da época passada, disputada no final de outubro de 2020.

"Foi talvez o meu pior jogo, mas não olho para essas estatísticas. Amanhã não vai ser o mesmo jogo, de certeza absoluta. Com respeito pelo Paços de Ferreira, temos de olhar para nós e tornar mais acessível um desafio difícil, para conquistarmos os três pontos", reforçou.

O técnico portista disse também que a vitória da passada quarta-feira em Alvalade, na primeira mão da meia-final da Taça, não significa que a equipa tenha ganho a "confiança" que pudesse ter perdido no empate com o Gil Vicente e sublinhou que o melhor dos dragões pode ainda estar para vir: "Temos muito a melhorar. A época é longa e faltam ainda muitos jogos nas diferentes competições".