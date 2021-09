Conceição repete fórmula Vitinha e Fábio Vieira

Já são conhecidos os onzes iniciais do jogo entre Gil Vicente e F. C. Porto e Sérgio Conceição gostou da exibição da equipa na semana passada, contra o Moreirense, e vai repetir a aposta em Fábio Vieira, que no jogo passado realizou três assistências, e Vitinha, que terminou a partida com 94% de acerto de passe.

O jogo começa às 21.15 horas, no Estádio Cidade de Barcelos, e será apitado por Artur Soares Dias (Porto), assistido por Rui Licínio e João Bessa Silva.

GIL VICENTE: Ziga Frelih; Zé Carlos, Ferrugem, Ruben Fernandes e Talocha; Carvalho, Pedrinho e Fujimoto; Murilo, Samuel Lino e Fran Navarro Treinador: Ricardo Soares

Suplentes: Brian Araújo; Hanne, Leautey, Santana, Hackman, Gomes, Bueno, Bilel e Giorgi

F. C. PORTO: Diogo Costa; Corona, Mbemba, Marcano e Wendell; Uribe, Vitinha e Fábio Vieira; Otávio, Luis Díaz e Taremi Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Cláudio Ramos; Fábio Cardoso, Pepê, João Mário, Grujic, Sérgio Oliveira, Francisco Conceição, Evanilson e Toni Martínez

Os dragões partem para esta partida na terceira posição da tabela (14 pontos), sem terem registado ainda qualquer derrota esta época, enquanto os gilistas estão na sétima posição, com oito pontos somados.