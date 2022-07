Conceição risca três jogadores no plantel do F. C. Porto

JN Hoje às 18:06 Facebook

Treinador dos dragões deixou Romário Baró, Loum e João Mendes de fora do estágio de pré-época.

Sérgio Conceição fez o primeiro corte no plantel do F. C. Porto e riscou os nomes de Romário Baró, Loum e João Mendes. Estes três jogadores não seguiram viagem, esta quarta-feira, para o estágio que os dragões vão realizar no Algarve até dia 14.



O lateral-esquerdo João Mendes irá regressar à equipa B, enquanto os médios Baró e Loum deverão rumar a outros clubes, depois de, na época passada, terem sido emprestados ao Alavés e ao Estoril, respetivamente.

A lista de 30 jogadores que viajaram para o Algarve é a seguinte: Diogo Costa, Marchesín, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo (guarda-redes); João Mário, Manafá, Rodrigo Conceição, Pepe, David Carmo, Fábio Cardoso, Marcano, João Marcelo, Zaidu, Wendell (defesas); Grujic, Uribe, Eustaquio, Bruno Costa, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Otávio (médios); Pepê, Galeno, Francisco Conceição, Gonçalo Borges, Danny Loader, Fernando Andrade, Taremi, Evanilson e Toni Martínez (avançados).