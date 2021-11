Conceição sem estimativas quanto ao regresso de Pepe

Nuno A. Amaral Hoje às 12:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto mostra alguma apreensão com as ausências do internacional português e de Marcano no eixo da defesa.

Depois da derrota na Champions em Liverpool, os dragões voltam este domingo ao campeonato, para um jogo em casa com o V. Guimarães, no qual Sérgio Conceição não pode contar com os centrais Pepe e Marcano, devido a lesão, ficando apenas com Mbemba e Fábio Cardoso como opções de raiz.

"Temos de ser inteligentes e criativos, numa posição onde não se pode inventar muito. Há jogadores que podem disfarçar a ausência de centrais, mas isso não é o ideal. Temos dois lesionados, não há estimativas temporais quanto ao regresso deles, pelo que temos só dois centrais. Se surgir algum imprevisto, temos de pensar em soluções", referiu o técnico portista, quase garantindo a presença de Fábio Cardoso no onze azul e branco, o que acontecerá pela primeira vez em jogos do campeonato.

Sobre a partida com os vitorianos, Conceição definiu-a como "extremamente importante" e elogiou a equipa minhota: "O Vitória é sempre difícil de defrontar. É um adversário competitivo em todas as épocas, umas mais outras menos, mas sempre com adeptos apaixonados. Esta época, volta a ter uma equipa muito interessante".

Sobre o agravamento da pandemia, que poderá voltar a ter implicações nos jogos, nas equipas e nas condições que os próprios adeptos terão para ir aos estádios, o treinador do F. C. Porto mostrou-se "preocupado". "Isto não acabou, infelizmente. Preocupa-me a minha família, que somos todos aqui no Olival, e a minha família de sangue, lá em casa. Temos de ser muito cuidadosos. Quanto ao lado mais político da coisa, é a DGS que tem de se pronunciar sobre isso", afirmou.

Questionado sobre a falta de utilização de Jesús Corona e sobre o menor rendimento do mexicano, relativamente às épocas anteriores, Sérgio Conceição preferiu não se pronunciar. "Hoje só me apetece falar sobre o coletivo", atirou.