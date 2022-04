Conceição "sem qualquer dúvida" nos penáltis sobre Taremi

Técnico portista diz que a jornada anterior do campeonato foi daquelas em que não houve nada a dizer sobre a arbitragem. Jogo com o Portimonense é para ganhar, sem pensar no Sporting-Benfica

Sérgio Conceição fez, esta sexta-feira, a antevisão da partida com a equipa algarvia, mas foi questionado sobre o que se passou na jornada anterior, em Guimarães, nomeadamente sobre os dois penáltis assinalados sobre Mehdi Taremi.

"Penso que não há nada a dizer. Foi um daqueles fins de semana em que não houve qualquer dúvida", afirmou, referindo-se ainda ao momento anterior ao segundo penálti, em que se verificou alguma tensão no banco portista.

"Foi um daqueles momentos que quem está fora do futebol não entende. Toda a gente sabe que eu vivo o jogo com intensidade. O Taremi veio ao banco porque estava com uma dúvida em relação a bater o penálti para a esquerda ou para a direita. Quando um jogador tem dúvidas, normalmente a coisa corre mal. Ele depois falhou, mas quando o Taremi falha é o F. C. Porto que falha. Quando marca, como marcou o primeiro, que nos deu os três pontos, é o F. C. Porto que marca", esclareceu.

Sobre o jogo deste sábado com o Portimonense, Conceição definiu-o como mais uma "final" e quer que a equipa se mantenha concentrada. "Quando se está num bom momento, é mais fácil haver distrações ou cair nas tais cantigas de embalar e isso pode ser perigoso. Ganhámos os últimos quatro jogos do campeonato, sem sofrer golos, mas isso já passou. O importante é continuar com esse registo", disse.

Lotação quase esgotada

O F. C. Porto anunciou que já vendeu 47 mil bilhetes para o jogo com o Portimonense, o que deixa o Dragão com a lotação quase esgotada. Sérgio Conceição considera "um prazer" jogar com o estádio cheio, mas não considera que tal vá acontecer pelo facto de o título estar perto de ser conquistado. "Não é pelo facto de os adeptos terem mais ou menos crença na equipa que vamos jogar com mais ou menos entusiasmo. O que eles querem é a vitória e nós também", sublinhou.

Sobre o facto de, neste jornada, haver um Sporting-Benfica em Alvalade, o treinador dos dragões preferiu salientar a importância de o F. C. Porto somar três pontos diante do Portimonense: "Todas as jornadas são decisivas. Rúben Amorim está convicto de que vai ganhar todos os jogos até ao fim? Nós temos a convicção de que vamos trabalhar de forma muito comprometida para vencer o próximo jogo".