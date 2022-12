Conceição sente falta de "ser falado nas televisões"

Com a atenção futebolística toda virada para o Mundial, treinador do F. C. Porto ironiza, dizendo que está a estranhar não ter protagonismo. Sobre o caso Ronaldo, afirmou apenas que tem "uma opinião contrária ao que tem sido dito".

Na antevisão do jogo de quinta-feira com o Chaves, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, Sérgio Conceição não fugiu aos temas da seleção portuguesa e à vitória sobre a Suíça, que valeu a passagem aos quartos de final à equipa das quinas.

"Quem ganha é que fica na história, quem anda lá perto normalmente não fica. Dou os parabéns a Fernando Santos e a todo o grupo de trabalho pela passagem aos quartos de final, mas com certeza que não está nada conseguido. O talento está lá, mas vi uma equipa muito solidária, a perceber o que o jogo precisava, e isso encantou-me. A ocupação de espaço do João Félix, do Bernardo Silva, do Bruno Fernandes... Os três pilares que foram o Diogo Costa, o Pepe e o Otávio, que dão um equilíbrio fantástico... Mas não quero entrar por aí, senão ainda dizem que quero ser selecionador", brincou o técnico portista.

Sobre a saída de Cristiano Ronaldo do onze de Portugal e as polémicas que têm envolvido o craque madeirense, Conceição foi mais comedido. "Tenho a minha opinião, que vai um bocadinho ao contrário do que tem sido dito, mas não quero acabar esta conferência a falar do Cristiano". Questionado sobre se teria feitio para ser selecionador, limitou-se a sorrir: "Estávamos a ir tão bem..."

Num momento atípico da época, sem campeonato e com jogos da Taça da Liga muito espaçados no tempo, o treinador do F. C. Porto atirou que tem sido "estranho não ser falado nas televisões". "Eu gosto da pressão e sinto falta de ver o meu nome nos programas. Falta-nos competição e necessitamos disso. Temos de olhar para a Taça da Liga e dependemos só de nós para passar este grupo, depois dos resultados que se verificaram. Este jogo de Chaves é decisivo para nós, mas temos de provar em campo que somos melhores. Espero um jogo muito difícil", referiu.

Em relação aos "mundialistas" que já regressaram ao Olival (Taremi, Grujic e Eustaquio), Conceição confirmou que o médio canadiano ficará de fora nas "próximas semanas", dando a entender que o iraniano e o sérvio serão opção para Chaves.