Conceição só pensa no Milan depois do Sintrense

Treinador dos dragões diz que a polémica relacionada com o contrato de Otávio não entra no balneário.

À paragem competitiva para jogos de seleções segue-se, desta vez, uma eliminatória da Taça de Portugal, na qual o F. C. Porto se estreia diante do Sintrense, uma equipa do terceiro escalão nacional. Na antevisão da partida desta sexta-feira, Sérgio Conceição assumiu que a "responsabilidade" é toda dos dragões, garantindo que ainda não está a pensar no jogo da próxima semana com o Milan, muito importante nas contas da Liga dos Campeões.

"Nos quatro anos anteriores em que aqui estivemos, sempre demos muita importância à Taça de Portugal. Chegámos a duas finais, uma perdida e outra ganha, e ainda a duas meias-finais. Vamos defrontar o Sintrense com seriedade máxima, para fazer um bom jogo e para ganhar. Milan? Confesso que ainda nem peguei no bloco de imagens que tenho para preparar esse jogo. Só pensaremos na Champions depois do Sintrense", referiu Sérgio Conceição.

O técnico portista deu a entender que vai utilizar um onze recheado de jogadores que não foram às seleções e que estiveram a treinar no Olival nos últimos dias, tendo dito que não conta com Mbemba e Taremi, devido a lesão e castigo, nem com Luis Díaz, Uribe e Corona, que só regressam no sábado. "Com estas datas FIFA, é impossível estarem neste jogo", sublinhou.

Quanto a Otávio, Conceição revelou que "está melhor" da lesão que o afastou do jogo anterior do F. C. Porto e poderá ser opção para defrontar o Sintrense. Segundo o treinador, a polémica relacionada com o prémio de assinatura do médio luso-brasileiro na altura da renovação de contrato, que vem mencionado no Relatório e Contas da SAD portista como sendo de quase 15 milhões de euros, "não entra no balneário".

Sobre a jornada anterior do campeonato, que deixou o F. C. Porto a apenas um ponto do Benfica, na sequência da vitória sobre o Paços de Ferreira e da derrota das águias com o Portimonense, Sérgio Conceição não se quis alongar: "Fico sempre mais bem-disposto quando ganho, mas do campeonato falarei depois do jogo com o Milan. Teremos uma deslocação importante a Tondela e nessa altura falaremos".