Conceição sobre Zé Luís: "Que estivesse sempre triste e a fazer golos"

No lançamento do jogo com o Vitória, em Guimarães, o treinador do F. C. Porto foi desafiado a explicar os motivos pelos quais Zé Luís não festejou os golos que marcou nos dois jogos com o Académico de Viseu.

Este sábado, na sala de imprensa do centro de treinos, no Olival, Sérgio Conceição comentou, assim, o momento de Zé Luís: "Não me importava que estivesse sempre triste e a fazer golos. Se andar triste e em cada jogo fizer o golo que garante a vitória, então andaríamos todos contentes", comentou o treinador do F. C. Porto, prosseguindo depois no mesmo tema.

"O Zé teve um período muito bom no início e, depois, teve um problema num joelho. Entrou outro jogador (Soares) que no início não teve tanto protagonismo e, depois, esteve bem. O futebol é assim, tem ciclos. Para cada posição tenho dois jogadores que lutam diariamente por um lugar. Se vissem o balneário e o companheirismo que lá existe, essa pergunta não seria feita", ripostou o treinador.

Sobre o adversário deste domingo, o Vitória Sport Clube, Sérgio Conceição falou de uma equipa "muito forte, que joga bem. No estádio deles são uma das equipas mais difíceis não só a nível nacional, como europeu". E prosseguiu a falar do próximo adversário num tom elogioso.

"É uma equipa bem trabalhada e bem orientada, que tem excelentes jogadores", acrescentou, lembrando, de seguida, "a paixão dos adeptos" vitorianos, que conheceu de perto quando orientou aquela equipa: "Fui treinador do Vitória com muito orgulho".

Sem querer desviar o foco do jogo com o V. Guimarães, Sérgio Conceição ainda comentou as falhas que têm sido apontadas ao VAR, uma ferramenta que, à partida, seria infalível.

"Continuo defensor, mas o VAR é uma ferramenta que depende da pessoa que está à frente, de quem analisa as imagens, porque tudo depende da capacidade humana para interpretar", concluiu.