Conceição: "Temos uma fome incrível de vencer este título"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, fez a antevisão da final da Taça da Liga, este sábado frente ao Sporting no Municipal de Leiria (19.45 horas), e admitiu que espera um jogo equilibrado frente ao um "adversário que está num patamar altíssimo", destacando ainda que não usará o menor tempo de descanso como desculpa caso não consiga conquistar o troféu que falta no museu do clube.

"A expectativa é simples: Temos de marcar mais golos do que o Sporting para ganhar esta competição, que era um dos objetivos da época. Não está a ser tudo positivo, por causa do atraso para dois adversários no campeonato, mas há muita coisa positiva este ano. Amanhã podemos conquistar mais um título", afirmou o técnico, que aponta algumas diferenças a este leão em relação ao passado recente.

"Vamos encontrar um Sporting que entra nos jogos da mesma forma estruturalmente, mas tem nuances diferentes. Temos de as perceber e focar na nossa equipa, sabendo que o adversário está num patamar elevadíssimo. Está há algum tempo com esta equipa técnica, e bem. É um jogo de dificuldade muito alto, mas às vezes os mais fáceis tornam-se os mais difíceis e vice-versa", explicou, antes de detalhar as críticas que fez sobre o tempo de descanso, após a vitória sobre o Académico de Viseu na meia-final.

"Não me referi a isso como crítica ao Sporting, até porque isso já lhes aconteceu nesta mesma competição. Toda a gente está no mesmo patamar. O que acontece com menos tempo de descanso é que os jogadores ficam mais próximos de uma possível lesão. Jogar ao quarto dia não é a mesma coisa que jogar ao terceiro. Todos os minutos que pudéssemos ter eram importantes, mas não vou usar isso como desculpa", prometeu Conceição.

Admitindo que Grujic ainda não pode ser opção, ao contrário de Evanilson - "mas ainda precisa de tempo" -, o treinador voltou a comentar o facto de o F. C. Porto ainda não ter conquistado a Taça da Liga, sendo que sob o seu comando perdeu duas finais.

"É importante lembrar o que me disse uma vez o Abel [Ferreira]. O jogador tem de ter cabeça fria e coração quente. Temos de ser racionais e inteligentes na interpretação das tarefas. Se formos fortes cada um de nós, a equipa vai ser forte. Não podemos pensar nas duas finais que passaram. Aproveito para dar os parabéns ao Ruben, que faz anos hoje, e que tenha um trajeto fantástico, cheio de títulos, menos aqueles que disputa comigo. E o Dembele e filho de Vítor Bruno também fazem anos. Estou muito simpático hoje, não estou?", questionou, deixando outra garantia: "Temos uma fome incrível de vencer este título".

Sem penáltis na véspera

Tal como aconteceu antes do encontro com o Académico, Conceição voltou a não treinar penáltis esta sexta-feira e explicou a razão: "Posso confidenciar que não treinei. Faz parte das nossas unidades de treinos, claro, já os treinámos muitas vezes, mas na véspera de jogo é de evitar, isto para mim como treinador. Vai-se treinando ao longo da época".

Conceição desejou as "maiores felicidades a João Pinheiro - um dos melhores árbitros portugueses e não digo isto para puxar o saco - e à restante equipa de arbitragem", antes de abordar o que o duelo com o Sporting pode significar em termos de motivação para o resto da época.

"Tem o peso que tem. Temos de pensar positivo e positivo é ganhar. Se acontecer outro cenário, teremos de olhar para a frente", referiu, voltando a garantir que está "muito satisfeito" com o grupo de trabalho. "São fantásticos como homens e como profissionais", finalizou.