Conceição tenta capitalizar reação à derrota

Técnico perdeu 12 jogos na Liga em cinco anos e só por uma vez não respondeu com uma vitória

O desaire de domingo passado com o Rio Ave esteve bem presente em toda a semana de treinos no Olival e Sérgio Conceição puxou pelo plantel portista com o objetivo de responder a preceito na partida de amanhã diante do Gil Vicente, em Barcelos. A reação à derrota tem sido, de resto, um dos pontos fortes do treinador desde que assumiu o comando dos dragões: nas cinco épocas anteriores, o F. C. Porto perdeu 12 jogos a contar para a Liga portuguesa e só numa ocasião não respondeu com uma vitória na prova.

O saldo nas jornadas seguintes a uma derrota, com Conceição ao leme, é de 10 triunfos e um empate (um dos desaires aconteceu na última ronda do campeonato de 2020/21, pelo que não entra nestas contas).