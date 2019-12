Conceição: "Vai ser um campeonato a três. Acrescento os árbitros"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:51 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do empate (1-1) frente ao Belenenses, no Jamor, na 13.ª jornada da Liga, Sérgio Conceição considerou que o F. C. Porto "entrou bem" no jogo e deixou críticas à equipa de arbitragem.

"Encontrámos um Belenenses muito competitivo e muito agressivo. Também entrámos bem. Tivemos uma situação ou outra em que podíamos ter feito golo. Na primeira vez que o Belenenses vai à baliza, faze golo. Há uma situação ali no meio campo, em que o VAR existe e é para ser utilizado. Acabámos por criar mais situações que, com mais discernimento e um relvado melhor, podíamos ter ido para o intervalo em vantagem. No segundo tempo, houve um remate do Belenenses à nossa baliza, tivemos uma bola ao poste, quatro situações para fazer golo. O Belenenses metido todo lá atrás, perdas de tempo constantes,.. São dois pontos perdidos aqui, o campeonato é longo, mas estamos preparados para o que aí vem", começou por dizer Sérgio Conceição, deixando ainda críticas à arbitragem.

"A luta pelo campeonato vai ser a três. Vai ser um campeonato a três. Acrescento as equipas historicamente candidatas ao título e as equipas de arbitragem. Com as equipas de arbitragem que têm existido nesta Liga fica mais difícil. É preciso que decidam bem. Começou o ano passado com este senhor [João Pinheiro] e agora este ano. Assim fica mais difícil", acresecentou.

O Belenenses SAD e o F. C. Porto empataram (1-1), este domingo no Jamor, na 13.ª jornada da Liga. André Santos inaugurou o marcador. Loum ainda marcou mas o golo foi anulado por fora de jogo. Alex Telles, de grande penalidade, empatou o encontro.