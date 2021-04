Conceição volta a ser castigado por não usar braçadeira de treinador

JN Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, foi multado esta sexta-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, em 2550 euros por estar no banco sem a braçadeira identificativa do cargo.

Já não é a primeira vez que o técnico dos azuis e brancos é multado pela mesma situação, sendo que desta vez o delegado ao jogo solicitou que essa norma do regulamento fosse cumprida.

O F. C. Porto também foi castigado em 1020 euros por atraso não justificado no regresso dos balneários depois do intervalo na partida desta quinta-feira frente ao Vitória de Guimarães, que venceu por 1-0.