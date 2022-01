Conceição volta ao banco no jogo 250 pelos dragões

Técnico regressa ao centro da ação no duelo com o Marítimo e fica a quatro partidas de igualar Artur Jorge no segundo lugar dos treinadores com mais encontros disputados ao serviço dos azuis e brancos.

Quatro épocas e meia depois de ser apresentado, Sérgio Conceição atinge, este domingo à noite, um número redondo. O técnico, que volta ao banco após castigo, vai fazer o jogo 250 ao serviço dos dragões e está muito perto de se tornar no segundo treinador com mais partidas na história do clube azul e branco. Com cinco títulos no currículo, está bem lançado na luta pelo campeonato 2021/22 e pode deixar Sporting e Benfica sob grande pressão.

José Maria Pedroto, com 321 jogos, e Artur Jorge, com 254, lideram a lista dos treinadores com mais partidas à frente do F. C. Porto e Conceição está muito perto de igualar, e ultrapassar, o campeão europeu de 1987. Chegar ao registo do mestre é mais difícil, mas está longe de ser impossível.