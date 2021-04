"Conceito da Superliga europeia caiu no ridículo", diz presidente da La Liga

JN Hoje às 16:21 Facebook

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, considera que "ficou demonstrada uma ignorância completa dos líderes sobre o que é a indústria do futebol e sobre os adeptos".

O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, considerou esta quarta-feira que o "conceito da superliga europeia caiu no ridículo", depois de a maioria dos clubes fundadores ter anunciado o abandono do projeto.

"A Superliga caiu no ridículo. Não sei se os clubes também, mas o conceito sim. Ficou demonstrada uma ignorância completa dos líderes sobre o que é a indústria do futebol, e sobre os adeptos, e não só em Espanha", disse Tebas, garantindo que já há algum tempo o tinham alertado para a possível reação dos adeptos ingleses.

O líder da La Liga considerou que o falhanço do projeto da Superliga não é uma vitória pessoal, mas sim do futebol europeu: "Quem ganhou esta batalha foi o futebol, espanhol e europeu. Isto não era uma batalha contra ninguém. A criação de uma Superliga era perigosíssima para a estabilidade do futebol europeu, e logo do futebol espanhol. A batalha ganhou-a o futebol", acrescentou, garantindo, por outro lado, não se sentir traído pelos três clubes espanhóis envolvidos no projeto.

Tebas explicou que na quinta-feira vai reunir-se com os clubes da La Liga, adiantando que o Real Madrid terá de dar algumas explicações aos restantes clubes.

No projeto, menos de 48 horas após o anúncio da sua criação, mantêm-se o Real Madrid, Barcelona, Juventus e AC Milan. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Inter de Milão, AC Milan, Atlético Madrid, Arsenal e Tottenham já anunciaram o abandono.