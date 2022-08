Concertos e muita animação precedem jogo entre U. Leiria e Académica

JN Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

SAD da União de Leiria volta a preparar um dia de festa em torno do jogo da equipa principal. O duelo com a Académica, a contar para a Liga 3, será precedido de concertos e atividades para os mais novos.

Depois do sucesso alcançado na estreia da Liga 3, ao juntar mais de 12 mil adeptos no Estádio Dr. Magalhães Pessoa para assistir ao jogo entre a União de Leiria e o Vitória de Setúbal, a SAD leiriense prepara mais uma tarde de festa nos momentos que antecedem o duelo com a Académica, no sábado (19.30 horas), a contar para a 3.ª jornada da Série B do terceiro escalão do futebol nacional.

A festa arranca pelas 15 horas e conta com as atuações de Quim Roscas e Zeca Estancionâncio, Maninho, Karetus, Dj Fifty e Santamaria.

"Para os mais novos, a atração principal será o sucesso do Tik Tok, o Palhaço Sorriso, para além dos insufláveis, pinturas faciais, pipocas, algodão doce e muito mais", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial da União de Leiria.

O acesso à fanzone está condicionado à apresentação do bilhete para o jogo entre leirienses e estudantes. Os sócios da União de Leiria apenas precisam de exibir o respetivo cartão.