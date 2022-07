Concorrência de Paulinho está na prata da casa

André Bucho Hoje às 01:12 Facebook

Rodrigo Ribeiro e Youssef Chermiti têm impressionado e serão alternativa para a frente de ataque. Só oportunidade de mercado abre a porta a mais reforços.

Islam Slimani foi contratado em janeiro, para ser alternativa a Paulinho, mas após o choque com Rúben Amorim deixou de contar para o treinador. A solução para fazer sombra ao avançado, de 29 anos, é interna e passa pelos jovens Rodrigo Ribeiro (17 anos) e Youssef Chermiti (18), que têm trabalhado com a equipa principal nesta pré-época. Há outros jogadores no plantel, como Tabata ou Pedro Gonçalves, que podem também desempenhar a função, numa perspetiva de ter um ataque mais móvel, pelo que não está nos planos da SAD de Alvalade o reforço da posição. Apenas uma oportunidade de negócio, à semelhança do que aconteceu com Rochinha, poderá levar a investimentos no setor atacante.

O Sporting tem, com a chegada iminente de Trincão - o internacional português deve ser anunciado esta segunda-feira -, o plantel praticamente fechado e somente a saída de um dos principais ativos levará a novos investimentos na equipa para nova temporada, que arranque daqui a menos de um mês. Ruben Amorim contará com seis caras novas para a próxima época: Fatawu, St. Juste, Morita, Rochinha, Trincão e Franco Israel.