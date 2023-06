Concorrência por Gyokeres continua a aumentar

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 20:53 Facebook

Para além do interesse de clubes da Premier League, juntam-se emblemas de outras ligas.

A missão de garantir a contratação de Viktor Gyokeres para reforçar a frente de ataque ao dispor de Ruben Amorim parece cada vez mais complicada, à medida que vários clubes das principais ligas europeias colocam o ponta de lança do Coventry na lista de compras para o próximo mercado de transferências.

Para além do já conhecido interesse de clubes da liga inglesa, como West Ham, Everton, Crystal Palace, Fulham, Leeds, Brentford, Everton,Wolves, Southampton e Newcastle, juntam-se ao grupo de conjuntos interessados em Gyokeres o Lille, orientado por Paulo Fonseca, o Eintracht Frankfurt e o Rangers, de acordo com o jornal britanico Coventry Telegraph. O mesmo meio de comunicação confirma o interesse do Sporting no jogador, mas dá conta da maior disponibilidade financeira dos clubes ingleses para atingir os valores pretendidos pelo Coventry.