Concorrente de Sequeira pode chegar da Suíça

Euclides Cabral está em final de contrato com o St. Gallen e tem chances de voltar a Portugal.

O lateral luso-caboverdiano Euclides Cabral, de 23 anos, que nas duas últimas temporadas jogou nos suíços do St.Gallen, está na mira dos arsenalistas, como possível aquisição para a próxima temporada.

Apesar de Nuno Sequeira estar perto da recuperação total, a longa ausência do relvado (sete meses) levanta dúvidas em relação à condição física de um jogador que, até se magoar, era dos mais utilizados pelo técnico Carlos Carvalhal.

Sequeira não se tem poupado a esforços, faz tempo extra na "pedreira" para tentar apresentar-se a 100% dentro de três semanas, quando começar a pré-época, mas a possibilidade de arranjar uma alternativa está em cima da mesa.

No plantel, o Braga tem como opções a Sequeira dois jogadores: Leonardo Buta, de 19 anos, jogador ainda com pouca experiência, e Francisco Moura, de 22 anos, embora este tenha sido, muitas vezes, utilizado no meio-campo. Com o previsível regresso ao 4x3x3 como modelo tático, mais urgente se torna encontrar uma alternativa consistente à esquerda, sendo que Euclides tem a vantagem extra de poder fazer os dois flancos.