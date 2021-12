Condição dos pisos põe travão a Boxing Day "à portuguesa"

Este domingo era para ser um Boxing Day "à portuguesa" mas a falta de condições dos pisos nos pavilhões do Modicus e do Leões de Porto Salvo levou ao adiamentos dos jogos com Candoso e Benfica, respetivamente. O Braga-Quinta dos Lombos também não se realizou, mas devido a um surto de covid-19 nos visitantes.

O encontro marcado para o recinto gaiense até chegou a começar - estava 1-1 antes de ser interrompido - mas o estado da quadra obrigou à paragem do jogo. A gravidade da situação não deverá ser elevada, uma vez que o resto da partida se disputará, este domingo, às 21 horas.

No caso das águias o encontro nem chegou a começar devido à humidade no piso, sendo que como o Benfica joga, depois de amanhã, a Supertaça contra o Sporting, o encontro não se deverá realizar ainda em 2021.

No único jogo que se disputou o Portimonense levou a melhor sobre o Torreense, com Filipinho a assumir um papel preponderante ao assinar o golo triunfal, aos 39 minutos. Os algarvios estiveram a vencer por dois golos de diferença, por intermédio de Renan Fuzo e Júnior, mas três minutos loucos da equipa de Torres Vedras empataram a contenda, até que Filipinho resolveu a partida, no último minuto.