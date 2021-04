João Faria Ontem às 23:29 Facebook

A equipa leonina adiantou-se cedo no marcador, mas sofreu o empate ao minuto 90. Vantagem na frente baixa para oito pontos, a nove jogos do fim.

O feitiço virou-se contra o feiticeiro! Habituado a conquistar várias vitórias nos momentos finais, o Sporting deixou escapar o triunfo, em Moreira de Cónegos, ao cair do pano, consentindo um empate amargo e estragando o que parecia ser uma estreia feliz de Paulinho a marcar pela equipa leonina.

Um remate de Walterson, ao ângulo, de pé esquerdo, sem hipóteses para Adán, anulou, ao minuto 90, a vantagem mínima sportinguista, num jogo que desde cedo foi muito complicado para a equipa de Ruben Amorim, isto mesmo tendo desfeito o nulo a meio do primeiro tempo.

Pressionada pelos triunfos de F. C. Porto, Braga e Benfica, a equipa leonina não correspondeu da melhor forma, averbando um resultado que reduz a vantagem na frente para oito pontos e acaba por de alguma forma relançar o campeonato, nas nove jornadas finais.

Com Paulinho e Coates de regresso à titularidade, o Sporting entrou a querer controlar o jogo desde cedo. Mesmo que tenha pertencido ao Moreirense a primeira oportunidade de golo, que Rafael Martins desperdiçou ao rematar ao lado, a equipa leonina exerceu ascendente e conseguiu desfazer o nulo, a meio do primeiro tempo. Daniel Bragança cruzou para Paulinho, este rematou para defesa incompleta, mas na recarga o ponta de lança inaugurou o marcador.

O mesmo Paulinho, perto do intervalo, voltou a marcar, num belo chapéu, mas Pedro Gonçalves, que esteve no início da jogada, encontrava-se deslocado e o golo foi anulado, com o auxílio do VAR.

O Sporting voltou a ter um golo anulado na segunda parte, mas aí previamente assinalado pelo árbitro assistente, por deslocação de Pedro Gonçalves.

Apostado, acima de tudo, em gerir a vantagem mínima, o Sporting parecia capaz de ir concretizar o objetivo, mas o Moreirense acreditou e foi feliz, num bom golo de Walterson. Um cónego brasileiro acaba por contrariar a tese de que a Liga está atribuída, dando maior emoção à reta final da prova.

Veja o resumo do jogo: