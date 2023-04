Cónegos podem festejar regresso à elite na receção ao Tondela

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:22 Facebook

Triunfo diante o Tondela e desaire do Farense permitirá lançar os foguetes da festa.

O Moreirense poderá festejar já amanhã (14h00), na receção ao Tondela, o regresso à primeira liga. Os cónegos, após oito temporadas consecutivas na elite nacional, não evitaram a despromoção na época passada, no play-off disputado com o Chaves, mas podem assinalar o regresso aos principais palcos nacionais diante os beirões.



Líderes do campeonato e com dez pontos de vantagem para o Farense, terceiro classificado, a equipa liderada por Paulo Alves possui uma margem folgada para a reta final do campeonato e, embora faltem disputar 15 pontos, os foguetes da subida até poderão ser lançados no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, diante as suas gentes e massa associativa. Em caso de triunfo diante o Tondela e uma derrota dos algarvios na casa do Feirense, numa partida que terá início três horas antes (11h00), os axadrezados de Moreira de Cónegos garantem desde logo a subida e com margem pontual significativa para lutarem pelo título da Liga 2, celebrado na época 2001/2002 e 2013/2014.

Cumpridas 29 jornadas, o Moreirense possui ainda o melhor ataque da competição e é uma das equipas, a par do Estrela da Amadora e Farense que ainda não conheceram o sabor da derrota nos jogos como visitados.