Confederação do Desporto promove campanha para manter população ativa

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) desenvolveu uma campanha para manter as pessoas ativas, mesmo isoladas em casa devido à pandemia de Covid-19, com a colaboração de desportistas que partilham as suas rotinas.

A iniciativa, promovida no âmbito do Dia Mundial da Saúde, que se assinala na terça-feira, conta, entre outros, com a colaboração do selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, e da piloto Elisabete Jacinto, e está acessível nas redes sociais do organismo.

A CDP, "numa altura em que se visa o cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde", que apela ao isolamento como medida de combate à Covid-19, "em conjunto com a família desportiva, partilha uma série de dicas em que apresenta o desporto como o escape a este período de quarentena".