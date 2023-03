Conferência "O Jogo": o presente e o futuro da formação em debate

JN Hoje às 09:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornal "O Jogo" organiza amanhã, quarta-feira, a primeira conferência dedicada ao presente e futuro do futebol de formação, que decorre no Fórum Cultural de Ermesinde, em Valongo, a partir das 10 horas.

O evento conta com vários convidados, entre os quais o presidente do Boavista, Vítor Murta, o líder da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves, o treinador Domingos Paciência e Artur Fernandes, líder da Associação Nacional de Agentes de Futebol.

Ainda inserida nas comemorações do 38.º aniversário do diário desportivo, comemorado no passado dia 22 de fevereiro, a conferência tem um tema que está sempre na ordem do dia: "O futebol de formação, presente e futuro, foi o tema escolhido, porque é a base do sucesso do futebol português. Não há outro setor de atividade em Portugal que exporte tanto talento. A sobrevivência e o aumento de competitividade dos nossos campeonatos passam pela exploração deste filão", explica, ao JN, Vítor Santos, diretor de O Jogo, que defende que a Comunicação Social pode "valorizar, mostrar aquilo que é bem feito e também debater e chegar a conclusões sobre o que é possível melhorar" na formação.

PUB

O primeiro painel do debate é dedicado à parte social da formação. "O desafio: formar atletas, mulheres e homens" vai ser abordado por Filipe Ribeiro, coordenador da formação do F. C. Porto, Hugo Vieira, que tem a mesma função no Braga, José Guilherme, diretor-técnico nacional adjunto da Federação Portuguesa de Futebol, e Jorge Silvério, psicólogo especializado em desporto.

Singrar no profissional

O "financiamento do futebol de formação" também será abordado e a explicação é simples: "A formação não existe apenas no que é mais visível - os clubes da Liga. Os emblemas mais pequenos, e até os do futebol distrital, têm um papel muito importante: é de lá que saem os miúdos que, depois, vão alimentar os grandes e é preciso não descurar esse fator, sobretudo na vertente do financiamento", defende Vítor Santos, antes de salientar aquilo que "faz toda a diferença" e que será o tema do terceiro painel. A transição para o futebol profissional é o objetivo de todos aqueles que crescem a sonhar com o desporto que, amanhã, vai ser rei em Ermesinde, Valongo.