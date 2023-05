Toti Gomes na convocatória de Roberto Martínez

JN Hoje às 12:41 Facebook

O defesa central do Wolverhampton Toti Gomes é a principal novidade da convocatória de Roberto Martínez para os jogos de apuramento para o Europeu de 2024.

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, anunciou, esta segunda-feira, a lista de convocados para os encontros com a Bósnia-Herzegovina e a Islândia, da fase de apuramento para o Euro 2024.

Nascido na Guiné-Bissau, Toti Gomes, de 24 anos, cumpriu 17 jogos na edição 2022/23 da Premier League pelos "Wolves".

Em relação à primeira convocatória do técnico espanhol, em 17 de março, também são novidades os regressos de Nélson Semedo, igualmente do Wolverhampton, Renato Sanches, do Paris Saint-Germain, e Ricardo Horta, do Sporting de Braga.

Com a entrada destes quatro jogadores, saem Nuno Mendes, por lesão, João Mário, que renunciou à seleção, e ainda Diogo Leite e Matheus Nunes, ambos aparentemente por opção técnica.

Confira a lista completa dos jogadores selecionados:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício.

Defesas: António Silva, Danilo Pereira, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nélson Semedo, Pepe, Raphael Guerreiro, Rúben Dias, Toti Gomes.

Médios: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Palhinha, Otávio, Renato Sanches, Ricardo Horta, Rúben Neves, Vitinha.

Avançados: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão.

Portugal vai enfrentar primeiro a Bósnia-Herzogovina, em Lisboa, no Estádio da Luz, no dia 17 de junho, às 19.45 horas, e parte depois para Reiquiavique, onde, no dia 20 de junho, joga com a Islândia, no Estádio Laugardalsvöllur, também às 19.45 horas.